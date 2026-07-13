Madrugada de temporal assusta moradores e causa estragos em Santana

Queda de arvores e até falta de energia foram registrados no município que fica a 17 km de Macapá

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma forte chuva atingiu Santana na noite de domingo (12) e avançou pela madrugada desta segunda-feira (13), causando transtornos em vários bairros da cidade que fica a 17 km de Macapá. Equipes da Defesa Civil foram mobilizadas logo nas primeiras ocorrências para atender chamados e reduzir os impactos do temporal.

Nos bairros Remédios I e II, Fortaleza, Centro, Hospitalidade e Paraíso, moradores relataram quedas de árvores e situações de risco. No Remédios II, duas palmeiras de açaí caíram sobre uma casa, mas ninguém ficou ferido. Ainda na área, houve interrupção no fornecimento de energia elétrica, o que gerou dificuldades para os moradores.

“Logo nas primeiras horas, ainda no domingo a noite, acionamos nossas equipes para prestar apoio nos bairros atingidos. Tivemos o registro que gerou preocupação no bairro Remédio dois, onde duas palmeiras de açaí caíram em uma casa, mas não atingiu ninguém, graças a Deus. Continuamos prestando apoio e seguimos de prontidão”, explicou Helivanilton Ramos da Defesa Civil de Santana.

Durante toda a madrugada, as equipes atuaram no atendimento das ocorrências e contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil segue em alerta, e os trabalhos continuam para garantir segurança e assistência às famílias afetadas.