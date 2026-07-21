Mãe e filhote podem ter morrido no parto: ‘necropsia confirmará’, diz analista do Iepa

Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)
O Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá (Iepa) iniciou a investigação acerca das mortes de um boto-rosa adulto e de um filhote, encontrados na Prainha do Vale Verde, na região da Fazendinha, zona sul de Macapá. O flagrante foi feito por pescadores que passavam pelo local e chamou a atenção de moradores da comunidade.
Após a localização dos animais, equipes da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental da Polícia Militar e do foram acionadas para atender a ocorrência. Os corpos foram recolhidos para exames que deverão identificar a causa das mortes.
Em entrevista à reportagem do Portal SN, o pesquisador do Iepa Roginey Silva, informou que não foram encontrados sinais de ferimentos causados por malhas de pesca ou de agressão em nenhum dos dois corpos.
“A gente acredita que pelo fato de não ter marcação de malhamento ou colisão com embarcação, acreditamos que eles podem ter morrido durante o parto, mas só uma necropsia para identificar a causa da morte”, explicou o pesquisador.
O comandante da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental, capitão Araújo, acompanhou a ocorrência e reforçou a importância de a população comunicar imediatamente aos órgãos ambientais sempre que encontrar animais silvestres mortos ou feridos. Segundo ele, esse procedimento é essencial para preservar evidências e contribuir com as investigações.
O boto-rosa é uma das espécies mais emblemáticas da fauna amazônica e possui proteção ambiental. O resultado da necropsia deverá esclarecer as circunstâncias das mortes e fornecer informações importantes para o monitoramento e a conservação da espécie na região.