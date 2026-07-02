Mais de 78 mil ficam sem energia no Amapá após pipas atingirem a rede elétrica

Macapá, Santana e Mazagão concentram a maioria dos 260 casos registrados em 2026

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De Macapá (AP)

Somente em 2026, o Amapá já registrou 260 ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica. Segundo levantamento da Equatorial Amapá, os casos interromperam o fornecimento de energia para aproximadamente 78,7 mil consumidores, exigindo a atuação de equipes para restabelecer o serviço.

A maior parte das ocorrências foi registrada nos municípios de Macapá, Santana e Mazagão, onde o problema tem provocado interrupções no abastecimento de energia e aumentado os riscos de acidentes envolvendo a rede elétrica.

De acordo com a concessionária, o número de casos costuma crescer durante as férias escolares, quando aumenta a prática de empinar pipas. Além dos apagões, o contato das linhas com a rede pode provocar curtos-circuitos, danificar equipamentos e causar acidentes graves, sobretudo quando há uso de cerol ou linha chilena.

A orientação é que as pipas sejam empinadas apenas em locais abertos, longe da rede elétrica e de vias movimentadas. Também é recomendado nunca tentar retirar pipas presas nos fios nem subir em postes ou árvores próximas à rede, já que há risco de choque elétrico.

A Equatorial reforça que a adoção de medidas preventivas ajuda a reduzir interrupções no fornecimento de energia e evitar acidentes. Em situações envolvendo a rede elétrica, a recomendação é acionar a distribuidora e não tentar resolver o problema por conta própria.