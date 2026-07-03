Mandante de execução no Amapá é preso no Piauí após operação interestadual

Suspeito de liderar organização criminosa é apontado pela polícia como responsável por ordenar a tortura e a execução de uma vítima em Oiapoque

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma caçada que atravessou estados terminou com a prisão de um homem de 24 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos líderes de uma organização criminosa responsável por ordenar uma execução em Oiapoque, interior e norte do Amapá.

A captura ocorreu nesta quinta-feira (2), em uma residência na cidade de Teresina (PI), durante uma ação integrada entre a Polícia Civil do Amapá e da Superintendência de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

Contra o foragido, que não teve o nome divulgado pela polícia, havia um mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara da Comarca de Oiapoque.

Segundo as investigações, ele é apontado como um dos líderes da organização criminosa e teria exercido influência direta na decisão que determinou a tortura e a execução da vítima. O homicídio ocorreu em agosto do ano passado.

Após o crime, o investigado fugiu para o estado do Piauí, onde, de acordo com a polícia, continuava ligado às atividades da facção criminosa até ser localizado e preso.

As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no homicídio e nas ações da organização criminosa.