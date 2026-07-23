Mendonça Furtado receberá drenagem, pavimentação, calçadas acessíveis e sinalização

Obra vai alcançar trecho de 1,3 quilômetro da avenida e terá investimento de mais de R$ 3 milhões

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Macapá (AP)

A Avenida Mendonça Furtado, na região central de Macapá, vai passar por obras de infraestrutura em um trecho de aproximadamente 1,3 quilômetro. Os serviços incluem drenagem, pavimentação, construção de calçadas acessíveis e melhorias na sinalização da via.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Pedro DaLua (União) na segunda-feira (20). A intervenção será realizada entre as ruas Marcelo Cândia e Leopoldo Machado e terá investimento de R$ 3.149.307,11. Cerca de 450 metros da avenida ainda não possuem pavimentação e receberão uma nova via.

Nos demais trechos, o projeto prevê a recuperação do pavimento existente, drenagem profunda e superficial, construção de meio-fio, sarjetas e calçadas acessíveis, além de sinalização viária e revegetação.

Segundo a Prefeitura de Macapá, a obra atende a uma demanda apresentada por moradores da região e deve melhorar as condições de tráfego e a segurança para motoristas e pedestres que utilizam diariamente a avenida.