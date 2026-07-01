Menino de 10 anos sofre afogamento em piscina de resort em salinas

Criança foi socorrida após ficar submersa na água, recebeu atendimento ainda no local e foi levada ao hospital

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Por.PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Uma criança de 10 anos sofreu um afogamento na piscina de um resort em Salinópolis, no nordeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (29). O menino teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado ainda no local e encaminhado ao Hospital Regional de Salinópolis.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), funcionários do resort, dois médicos e um hóspede iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar antes da chegada das equipes de resgate. Em seguida, militares do 13º Grupamento Bombeiro Militar e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram continuidade ao atendimento e conseguiram restabelecer os sinais vitais da criança.

Após ser estabilizado, o menino foi levado ao Hospital Regional de Salinópolis. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.

De acordo com o 13º Grupamento Bombeiro Militar, ainda não é possível afirmar o que provocou o afogamento. A hipótese de um mal súbito ou de outra condição clínica antes da submersão não está descartada e deverá ser avaliada pela equipe médica.

Vídeos gravados por hóspedes mostram a movimentação das equipes de resgate no resort. Nas redes sociais, testemunhas afirmaram que não havia guarda-vidas na área da piscina no momento do acidente. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.