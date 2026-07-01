Menino de 10 anos sofre afogamento em piscina de resort em salinas

Por.PEDRO PESSOA, de Belém (PA)
Uma criança de 10 anos sofreu um afogamento na piscina de um resort em Salinópolis, no nordeste do Pará, na tarde desta segunda-feira (29). O menino teve uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado ainda no local e encaminhado ao Hospital Regional de Salinópolis.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), funcionários do resort, dois médicos e um hóspede iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar antes da chegada das equipes de resgate. Em seguida, militares do 13º Grupamento Bombeiro Militar e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deram continuidade ao atendimento e conseguiram restabelecer os sinais vitais da criança.
Após ser estabilizado, o menino foi levado ao Hospital Regional de Salinópolis. O estado de saúde dele não havia sido informado até a última atualização desta reportagem.
De acordo com o 13º Grupamento Bombeiro Militar, ainda não é possível afirmar o que provocou o afogamento. A hipótese de um mal súbito ou de outra condição clínica antes da submersão não está descartada e deverá ser avaliada pela equipe médica.
Vídeos gravados por hóspedes mostram a movimentação das equipes de resgate no resort. Nas redes sociais, testemunhas afirmaram que não havia guarda-vidas na área da piscina no momento do acidente. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.