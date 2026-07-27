“Meu sonho não acabou, voltarei mais forte”, diz mãe de bebê de 1 mês ao ficar em 2º no Musa Verão

Naty Santos emocionou o público com uma trajetória marcada por perseverança

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A noite de domingo (26) foi de emoção e celebração na praia da Fazendinha, em Macapá. Mas para a estudante Naty Santos, de 20 anos, o encerramento do concurso Musa e Mister Macapá Verão 2026 representou algo muito maior do que a disputa por um título: foi a reafirmação de que a maternidade e a busca por objetivos caminham lado a lado.

Representando com orgulho a comunidade quilombola do Curiaú, a jovem subiu ao palco pouco mais de um mês após dar à luz à pequena Ávilla Celinny. Disputando o título contra 12 concorrentes de alto nível, Naty garantiu a segunda colocação entre as 13 candidatas. Mesmo enfrentando as limitações físicas e o cansaço natural do período pós-parto, a modelo fez questão de cumprir integralmente todas as exigências do regulamento do certame, demonstrando compromisso e profissionalismo em cada etapa.

Ao final do anúncio, deixou a passarela com o sorriso estampado no rosto e sob o carinho de uma multidão que a adotou como símbolo de superação e representatividade.

O carinho do público com a jornada de Naty não começou no palco da Fazendinha. Na semana que antecedeu a grande final, a candidata virou assunto em todo o estado após sua participação no coquetel de lançamento do evento. O vídeo de sua apresentação viralizou rapidamente nas redes sociais, alcançando a marca impressionante de 498 mil visualizações, mais de 43 mil curtidas e milhares de comentários e compartilhamentos.

Nos comentários do vídeo, internautas de diversas partes do Amapá e do Brasil destacaram como se sentiram representados pela jovem mãe. A coragem de conciliar a rotina puxada de cuidados com uma recém-nascida de apenas um mês, a preparação física e a dedicação à passarela transformaram Naty em um espelho para centenas de mulheres e mães que enxergam na história dela a prova de que a maternidade não impõe limites aos desejos de uma mulher.

Logo após o anúncio do resultado oficial e a entrega da premiação do segundo lugar — que concede R$ 5 mil—, Naty Santos atendeu a imprensa e gravou um recado emocionado direcionado aos milhares de apoiadores que acompanharam sua trajetória do início ao fim.

“Oi gente, olha eu aqui mais uma vez, a Musa do Curiaú. Infelizmente o primeiro lugar não veio, fiquei em segundo lugar mais uma vez. Mas eu quero dizer pra vocês que o meu sonho não acabou e eu voltarei mais forte. Queria agradecer vocês pelo carinho, pelo acolhimento que vocês tiveram comigo. O meu sonho não acabou. Vai ser adiado um tempinho. Agora eu vou tirar um tempo, vou cuidar da minha filhinha. Significou muito porque, independente do resultado, eu sei que eu representei muitas mulheres, as mamães. Que têm um sonho de viver na passarela. Eu aconselho a vir. Sigam o sonho de vocês porque os nossos filhos não impedem a gente de nada. Ao contrário, é só um motivo a mais pra gente seguir. Receber esse carinho de muitas pessoas aqui mais uma vez também é ótimo, é emocionante. É muito gratificante, estou muito feliz por todo o carinho. E vocês comigo. Agradeço muito!”.

A história de Naty Santos no concurso é um exemplo contínuo de resiliência e evolução. Em sua primeira participação, no Macapá Verão 2024, a jovem conquistou o terceiro lugar. No ano seguinte, em 2025, avançou mais um degrau ao alcançar a segunda posição. Em 2026, com o nascimento recente de sua primeira filha, ela encarou a preparação mais intensa de sua vida para buscar o topo do pódio.

Antes da final, Naty ressaltou que a chegada de Ávilla Celinny trouxe um novo propósito para a sua caminhada.

“Quero mostrar para todas as mamães e mulheres que a gente pode estar onde quiser. Ela é a minha maior motivação. A preparação é puxada e conciliar a função de modelo com a maternidade não é fácil, mas a gente dá conta. Nada é impossível”, afirmou à época.

Sobre o concurso

A grande final reuniu 26 concorrentes (13 mulheres e 13 homens) representando diversos bairros e distritos da capital amapaense. Promovido pela Prefeitura de Macapá, por meio do Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), o concurso avaliou critérios como beleza, elegância, postura, desenvoltura e bronzeado, distribuindo premiações em dinheiro e bolsas de estudo integrais pela Faculdade Estácio.

Agora, Naty fará uma pausa merecida nos holofotes para se dedicar exclusivamente aos primeiros meses de vida de sua filha. Mas com a promessa firmada de que voltará ainda mais forte, a Musa do Curiaú deixa um legado de inspiração para a passarela amapaense.