Monitorado por tornozeleira, jovem enfrenta PMs e acaba morto em confronto

Caso aconteceu na Avenida José César Braga, no bairro Novo Horizonte, e deixou moradores assustados

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Um homem de 20 anos morreu na noite desta segunda-feira (6), após um confronto com policiais militares no bairro Novo Horizonte, em Santana, a 17 km de Macapá. O caso aconteceu por volta das 20h30, na Avenida José César Braga e assustou moradores próximos do local, principalmente em virtude da movimentação de viaturas.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe realizava a verificação após denúncias de atividades ilícitas, supostamente tráfico de drogas na região, quando foi surpreendida por disparos vindos do interior de uma casa. Houve reação e o jovem identificado sendo Marcus Vinícius Fonseca de Souza que acabou sendo atingido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, os profissionais de saúde confirmaram a morte do rapaz.

Ainda segundo informações oficiais, o jovem apelidado de “Batoré” já responde pelos crimes de trafico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava sendo monitorado através de tornozeleira eletrônica no momento da ocorrência.

A Polícia Técnico Científica esteve no local e realizou a perícia na área do confronto. O caso será investigado pela Polícia Civil.