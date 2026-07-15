Morre a mulher esfaqueada pelo marido acordado com pedido por copo com água

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Mais um crime de extrema futilidade e crueldade contra uma mulher foi registrado na capital do Amapá. Jaciara Coelho Ferreira, de 42 anos, morreu no último domingo (12) após passar uma semana internada no Hospital de Emergências de Macapá. Ela foi esfaqueada no dia 5 de julho, no bairro das Pedrinhas, pelo companheiro Davi Silva dos Santos, de 41 anos. De acordo com a polícia, ele teria se irritado após ser acordado pela esposa que pediu um copo de água.

De acordo com as investigações, o agressor costumava dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Contrariado por ter o sono interrompido, Davi reagiu de forma violenta e desferiu dois golpes na perna de Jaciara. A vítima começou a pedir socorro enquanto perdia grande volume de sangue, mas o agressor fugiu do local sem prestar qualquer assistência ou acionar o serviço de emergência. Jaciara foi socorrida por vizinhos e levada ao hospital.

O caso permaneceu desconhecido das autoridades policiais por sete dias. Como o socorro foi prestado por populares e nenhuma ocorrência foi registrada inicialmente, a polícia não pôde intervir de imediato. O ataque só chegou ao conhecimento da Delegacia de Atendimento à Mulher no dia 12 de julho, quando Jaciara não resistiu às complicações provocadas pela hemorragia. Foi somente após a morte que a mãe de Jaciara, ao visitar a filha e receber a notícia do óbito, decidiu registrar um boletim de ocorrência na própria unidade hospitalar.

Vídeo gravado por pastor

Logo após ser esfaqueada e antes mesmo de ser levada ao hospital, Jaciara conversou com um pastor que estava no local. Ele gravou um vídeo em que a vítima relata a dinâmica do ataque e a motivação fútil do companheiro. A gravação passou a integrar o conjunto de provas da investigação.

“Infelizmente, nós perdemos mais uma vida porque um homem não aceita ser acordado para buscar uma água. É um caso extremamente grave, por motivo fútil, no qual a vítima não teve nenhuma chance de defesa”, comentou a delegada Marina Guimarães, titular da DEAM.

Davi Silva dos Santos vivia há oito meses com Jaciara, e possui um deamhistórico criminal extenso. Ele já responde por uma tentativa anterior de feminicídio contra outra ex-companheira, além de responder por outros dois homicídios e crimes de roubo.

A Deam já havia representado pela prisão preventiva de Davi pelo feminicídio de Jaciara e aguardava decisão da Justiça quando, na noite de terça-feira (14), ele acabou preso em flagrante por outra equipe policial, após praticar um roubo. Ao ser interrogado pela delegada Marina Guimarães, o acusado confessou o crime e não demonstrou qualquer arrependimento.

O inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Ministério Público do Amapá, que deverá apresentar a denúncia à Justiça nos próximos dias. A delegada titular da Deam fez um apelo para que a população denuncie casos de violência doméstica.