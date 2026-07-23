Mortais, linhas cortantes de pipas são usadas em lugares de grande público em Macapá

Carretéis têm sido apreendidos durante ação da Romu; uso e comercialização de linhas cortantes são proibidos por lei devido ao risco de acidentes graves.

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

No último fim de semana, a Guarda Civil Municipal de Macapá apreendeu mais de uma dezena de carretéis de linha chilena durante uma ação de fiscalização nas imediações do Parque do Forte, um dos principais pontos turísticos mais movimentados da capital. O material, utilizado para empinar pipas, foi recolhido por representar risco à segurança de quem frequenta o local.

A ocorrência foi registrada por volta das 18h, durante patrulhamento preventivo realizado por equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu). Além dos carretéis de linha chilena, os agentes também apreenderam linhas já preparadas para comercialização. Todo o material foi acondicionado e encaminhado para as providências administrativas da Guarda Civil Municipal.

Apesar de empinar pipa ser uma prática comum, o uso de linhas cortantes, como a linha chilena e o cerol, é proibido por lei devido ao alto potencial de provocar acidentes graves, especialmente envolvendo motociclistas, ciclistas e pedestres. A linha chilena possui partículas de vidro e metal em sua composição, o que aumenta seu poder de corte e representa risco até mesmo para quem utiliza o material.

O tema voltou a ganhar destaque no Amapá após a morte do motociclista Cleuson Andrade Viana, de 39 anos, registrada no fim de junho. No dia 30, ele foi atingido no pescoço por uma linha com cerol enquanto trafegava pela Avenida Santana, no município de Santana.

A vítima ainda foi socorrida e levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Militar, Cleuson sofreu intensa hemorragia durante o deslocamento ao hospital e morreu cerca de 30 minutos após o acidente. Imagens registradas no momento mostram o motociclista tentando conter o sangramento logo após ser atingido.

O uso de cerol ou linha chilena pode resultar em responsabilização criminal. Dependendo das consequências do acidente, o responsável pode responder por lesão corporal, em diferentes graus, ou até mesmo por homicídio. Além das sanções penais, também existe a possibilidade de responsabilização na esfera civil, com obrigação de indenizar as vítimas pelos danos causados. Em casos envolvendo menores de idade, os pais ou responsáveis podem responder por omissão, caso fique comprovada negligência.

A legislação estadual e municipal também proíbe a fabricação, comercialização e a distribuição de linhas cortantes, prevendo a apreensão do material e penalidades para comerciantes que descumprirem as normas.

A Prefeitura de Macapá informou que as fiscalizações serão reforçadas em praças, parques e vias da cidade para coibir o uso e a comercialização de linhas cortantes. A Guarda Municipal também orienta que pais e responsáveis conversem com crianças e adolescentes sobre os perigos da linha chilena. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 153.