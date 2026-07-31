Morte de 4 pessoas em acampamento cristão comove o Pará

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O acidente com uma descarga elétrica que matou 4 pessoas e deixou uma gravemente ferida, durante um acampamento da Igreja Católica no município de Itupiranga, no sudeste do Pará, comoveu os paraenses. O acidente ocorreu na manhã da última quarta-feira (29), na Vicinal 14, às margens da BR-230, e o sepultamento dos amigos ocorreu ontem.

Segundo informações das autoridades, o grupo participava da montagem da estrutura do evento quando precisou transferir uma das tendas de lugar. Durante a movimentação, um dos ferros da barraca teria encostado em uma rede de alta tensão, provocando uma forte descarga elétrica que atingiu cinco pessoas.

Quatro vítimas morreram ainda no local. Elas foram identificadas como Itokakotyiti Sompré, de 17 anos, filho do vereador de Marabá Ubirajara Sompré, conhecido como “Bira”; Saimon Gomes Lustosa Lopes, de 17 anos; João Vitor Alves da Silva, de 26 anos; e José Markenedes Costa Oliveira, de 39 anos, empresário conhecido como “Marquinho Bike”.

A quinta vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada para atendimento médico. Até a publicação desta reportagem, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Nas redes sociais, familiares, amigos e autoridades prestaram homenagens às vítimas e manifestaram solidariedade aos parentes. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.