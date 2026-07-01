Motociclista morre após ter pescoço cortado por linha com cerol

Fato ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (30), no município a 17 km de Macapá

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma tragédia marcou a tarde desta terça-feira (30) no município de Santana, a 17 km de Macapá. Um motociclista morreu após ter o pescoço atingido por uma linha de pipa com cerol enquanto trafegava pela Avenida Santana, uma das vias mais movimentadas da cidade.

De acordo com informações preliminares, a vítima foi surpreendida pela linha cortante, que atingiu diretamente a região do pescoço, provocando um ferimento grave e uma intensa perda de sangue.

Populares prestaram socorro ao homem até a chegada do Corpo de Bombeiros. As equipes de resgate foram acionadas rapidamente, mas, ao chegarem ao local, o motociclista já se encontrava em estado crítico.

Após receber o primeiros socorros no local, o homem foi levado ao Hospital de Emergências de Santana. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O homem foi identificado sendo Cleuson Andrade Viana de 39 anos.

A Polícia Militar isolou a área do acidente para os procedimentos necessários e acionou a Polícia Científica. A pessoa que estava com linha encerada não foi identificada.