Motociclista morto em cruzamento de Macapá é identificado

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Diego Henrique Pereira Marinho foi identificado como o motociclista que morreu na manhã desta quinta-feira (16) em um grave acidente de trânsito ocorrido em um cruzamento na zona norte de Macapá. Natural de Almeirim, no Pará, ele havia completado 38 anos na última terça-feira (14).
Segundo informações do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar, o motorista do carro envolvido no acidente, habilitado nas categorias A e B, informou que trafegava pela Avenida Professor Glauco Rafael quando a motocicleta conduzida por Diego, de placa PHB-4719, seguia pela Rua Coletora B e, conforme o relato, teria avançado a via preferencial.
Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local, antes da chegada das equipes de resgate.
O condutor do automóvel permaneceu no local, prestou esclarecimentos às autoridades e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou resultado de 0,00 mg/L, descartando o consumo de bebida alcoólica.