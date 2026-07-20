Motorista tenta encurtar caminho por ponte de madeira e carro acaba em canal

Acidente mobilizou moradores para remover o automóvel com apoio de máquinas

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um motorista passou por um grande susto ao tentar encurtar caminho por uma estreita ponte de madeira na manhã desta segunda-feira (20), no município de Santana, a 17km de Macapá. Durante a travessia, ele perdeu o controle da direção, e a parte dianteira do veículo acabou caindo dentro de um canal.

Um vídeo gravado por um morador mostra o automóvel inclinado, com a frente dentro do canal. Nas imagens, o autor da gravação informa que o acidente ocorreu no fim da Avenida Brasília.

Segundo relatos de populares, foi necessário o uso de uma retroescavadeira e de um caminhão-guincho para retirar o veículo do local. Vários moradores também auxiliaram na operação.

A reportagem entrou em contato com o 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), que informou não ter sido acionado para atender à ocorrência. Com isso, não foi possível confirmar as circunstâncias do acidente, nem se o motorista possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou se havia suspeita de ingestão de bebida alcoólica.

Até o momento, não há informações sobre feridos.