Motorista tenta encurtar caminho por ponte de madeira e carro acaba em canal

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)
Um motorista passou por um grande susto ao tentar encurtar caminho por uma estreita ponte de madeira na manhã desta segunda-feira (20), no município de Santana, a 17km de Macapá. Durante a travessia, ele perdeu o controle da direção, e a parte dianteira do veículo acabou caindo dentro de um canal.
Um vídeo gravado por um morador mostra o automóvel inclinado, com a frente dentro do canal. Nas imagens, o autor da gravação informa que o acidente ocorreu no fim da Avenida Brasília.
Segundo relatos de populares, foi necessário o uso de uma retroescavadeira e de um caminhão-guincho para retirar o veículo do local. Vários moradores também auxiliaram na operação.
A reportagem entrou em contato com o 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM), que informou não ter sido acionado para atender à ocorrência. Com isso, não foi possível confirmar as circunstâncias do acidente, nem se o motorista possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou se havia suspeita de ingestão de bebida alcoólica.
Até o momento, não há informações sobre feridos.