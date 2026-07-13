MP pede abertura de inquérito contra influenciador por vídeo que humilha morador de rua

Promotoria entendeu que o caso extrapola a esfera administrativa e pode envolver crimes contra a honra, constrangimento ilegal e violação da dignidade da pessoa humana

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O Ministério Público do Amapá determinou a instauração de um inquérito policial para investigar o influenciador digital Diogo Gama, conhecido nas redes sociais pelo perfil Tucujei, após a divulgação de um vídeo em que um homem em situação de rua aceita receber R$ 100 para participar de uma “brincadeira” onde é ofendido. A decisão foi tomada pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de Santana, que encaminhou à Polícia Civil.

O procedimento teve origem em uma denúncia apresentada à Ouvidoria do MP no dia 3 de abril deste ano, logo após a postagem do vídeo. O denunciante sustentou que o influenciador explorou a condição de extrema vulnerabilidade econômica de um cidadão para produzir conteúdo voltado ao aumento de audiência nas redes sociais, submetendo a vítima a uma situação de humilhação pública em troca de dinheiro. A manifestação foi acompanhada por documentos e imagens do vídeo publicado na internet. Ainda no dia 3 de abril, o influenciador postou outro vídeo onde afirmava que queria pedir desculpas ao morador e reconhecia que tinha se excedido.

No despacho, a promotora cita indícios de bullying, crimes contra a honra, como injúria, constrangimento ilegal, além de outras infrações penais. Ela também ressalta que o episódio representa aparente afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Após receber o procedimento, o promotor de Justiça Horácio Luís Bezerra Coutinho determinou, em despacho assinado no último dia 7 de julho, que fosse expedido ofício ao Ciosp de Santana destinado a apurar a eventual prática de crime.