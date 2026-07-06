Mulher morre após carro atingir motocicleta na Perimetral Norte

Colisão lançou a passageira para debaixo do carro, e a morte foi constatada ainda durante o atendimento da ocorrência

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma mulher morreu em um grave acidente de trânsito no início da manhã desta segunda-feira (6), no km 92 da Rodovia Perimetral Norte, no município de Porto Grande, interior do Amapá.

A vítima foi identificada como Luana Palmerim Rodrigues, que estava na garupa de uma motocicleta Honda preta conduzida por Josielto Ferreira de Souza.

De acordo com as primeiras informações, o carro envolvido no acidente, um Voyage prata, conduzido por Ednelson da Costa Ferreira, seguia no sentido Macapá quando colidiu na traseira da motocicleta, que trafegava na mesma direção.

Com a violência do impacto, Luana caiu para debaixo do carro e morreu ainda no local. Já o motociclista sofreu ferimentos, foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Porto Grande, onde permanece internado. Segundo as informações iniciais, seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de morte.

Conforme relato do motorista do Voyage aos militares, a visibilidade estava prejudicada devido à neblina e aos faróis de outros veículos, que teriam ofuscado sua visão. Ele também afirmou que a motocicleta, de cor preta, estava com a lanterna traseira apagada e que só percebeu sua presença quando já estava muito próxima, não havendo tempo suficiente para evitar a colisão.

Militares da 1ª Companhia do 7º Batalhão Araguari prestaram apoio à ocorrência, inicialmente atendida pelo Corpo de Bombeiros. Posteriormente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu os procedimentos e investigará as circunstâncias do acidente.