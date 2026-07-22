“Nada é impossível”, diz mãe de bebê de 1 mês ao disputar o título de Musa Macapá Verão

Representante do Curiaú, Naty Santos busca o título após conquistar dois pódios

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

A maternidade trouxe uma nova motivação para a estudante Naty Santos, de 20 anos. Pouco mais de um mês após dar à luz a pequena Ávilla Celinny, ela volta à passarela para disputar, pela terceira vez, o título de Musa Macapá Verão 2026, representando a comunidade quilombola do Curiaú.

A trajetória de Naty no concurso é marcada pela persistência. Em 2024, conquistou o terceiro lugar. No ano seguinte, ficou com a segunda colocação. Agora, em 2026, retorna determinada a alcançar o primeiro lugar.

Desta vez, no entanto, o desafio é ainda maior. Entre os ensaios, a preparação física e os compromissos do concurso, ela também concilia a rotina de mãe de primeira viagem. Para a jovem, a filha se tornou a principal fonte de inspiração para seguir em busca do sonho.

“Quero mostrar para todas as mamães e mulheres que a gente pode estar onde quiser. Não importa se somos mães ou não, podemos fazer o que quisermos. Ela é a minha maior motivação”, afirma.

Mesmo reconhecendo que a preparação é intensa, Naty garante que vale a pena enfrentar a rotina desafiadora.

“A preparação é puxada e conciliar a função de modelo com a maternidade não é fácil, mas a gente dá conta. Nada é impossível”, destaca.

A candidata também aproveitou para convidar a população a prestigiar a grande final.

“Espero vocês na Fazendinha, domingo. Venham torcer por mim”.

A decisão do Musa e Mister Macapá Verão 2026 acontece neste domingo (26), a partir das 16h, na Fazendinha. Ao todo, 26 finalistas — 13 mulheres e 13 homens — representarão bairros, comunidades e distritos de Macapá, reforçando a diversidade cultural e a identidade da capital.

Os candidatos serão avaliados em critérios como beleza, elegância, postura, desenvoltura na passarela e bronzeado. Os vencedores receberão premiações em dinheiro de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro, além de bolsas de estudos integrais da Faculdade Estácio.

Promovido pela Prefeitura de Macapá, por meio do Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), o concurso integra a programação do Macapá Verão 2026 e busca valorizar a beleza amazônica, fortalecer a representatividade dos bairros e distritos e incentivar o turismo e a economia local.