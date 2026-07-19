Nova subestação da Equatorial vai reforçar energia para 30 mil imóveis em três cidades

Estrutura de R$ 19 milhões amplia a capacidade do sistema elétrico e beneficia consumidores de Macapá, Santana e Mazagão.

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Macapá (AP)

A Equatorial do Amapá colocou em operação a Subestação Amazonas, empreendimento que amplia a capacidade do sistema elétrico e passa a atender aproximadamente 30 mil unidades consumidoras nos municípios de Macapá, Santana e Mazagão. A nova estrutura, instalada na Rodovia AP-440, na zona norte da capital, beneficiará mais de 120 mil pessoas, entre moradores, comerciantes, indústrias e prestadores de serviços.

A entrega da unidade reuniu representantes do poder público, entidades empresariais e integrantes do Grupo Equatorial, como a Fecomércio, Acia, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Amapá (Arsap), do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), além de colaboradores da concessionária.

Fruto de um investimento de R$ 19 milhões, a Subestação Amazonas é a terceira construída pelo Grupo Equatorial desde que assumiu a distribuição de energia no estado, há menos de cinco anos. Antes dela, a empresa entregou as subestações São José, em Macapá, e Forte Cumaú, em Santana.

Além de ampliar a oferta de energia para a região metropolitana, a nova unidade completa o chamado anel energético, sistema que interliga as subestações e permite maior flexibilidade nas manobras operacionais. Na prática, isso significa mais segurança para a rede elétrica, redução dos impactos em casos de ocorrências e maior confiabilidade no fornecimento de energia.

Durante a cerimônia, o presidente do Grupo Equatorial, Augusto Dantas, destacou que a obra representa um importante avanço para a infraestrutura elétrica do estado.

“A entrega da Subestação Amazonas consolida um investimento estratégico para o Amapá. Com o fechamento do anel energético da região metropolitana, fortalecemos a segurança operacional do sistema, aumentamos a confiabilidade do fornecimento e criamos uma estrutura preparada para acompanhar o crescimento econômico e o desenvolvimento dos municípios atendidos.”

A Subestação Amazonas possui capacidade instalada de 26 MVA, equipada com um transformador de potência e oito alimentadores de distribuição. A estrutura foi dimensionada para acompanhar o crescimento da demanda por energia nos próximos anos, garantindo melhores condições para a expansão urbana, industrial e comercial.

A entrega integra o plano de modernização da rede elétrica desenvolvido pela CEA Equatorial, que vem ampliando a infraestrutura de distribuição em diversas regiões do estado para tornar o sistema cada vez mais eficiente, seguro e preparado para atender ao crescimento do Amapá