Novos gramado, telão, vestiários e arquibancadas: a transformação que prepara a volta do Zerão

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O Estádio Milton de Souza Corrêa já respira os ares de uma nova era. Na fase final de sua modernização, o tradicional Zerão se prepara para reabrir as portas exibindo um gramado totalmente novo, com padrão de exigência da FIFA, um placar eletrônico em LED e, futuramente, um sistema de refletores em LED. O estádio também contará com assentos confortáveis nas arquibancadas e vestiários completamente reformulados, com acabamento em grama sintética.

As novidades foram apresentadas na manhã desta sexta-feira (17), durante uma visita técnica que reuniu o senador Randolfe Rodrigues, dirigentes de clubes de futebol locais e representantes da Federação Amapaense de Futebol (FAF). Orçada em mais de R$ 6 milhões, a reforma da praça esportiva é resultado da união de recursos do Governo do Estado, do Programa Calha Norte e de emenda parlamentar destinada por Randolfe. Iniciada em outubro de 2025, a revitalização está na reta final e tem previsão de entrega para os próximos 45 dias.

O principal destaque é o gramado de alta performance. Diferentemente do método tradicional, que utiliza placas de grama, o novo campo foi totalmente semeado. De acordo com o engenheiro responsável pela obra, André Andrade, as equipes assumiram o projeto com a estrutura bastante desgastada e realizaram um tratamento profundo.

“Fizemos a remoção completa do gramado antigo, tratamos e preparamos a estrutura do solo e realizamos a semeadura técnica. Hoje, o gramado já está entre 85% e 90% consolidado, com o sistema de irrigação em pleno funcionamento”, explicou o engenheiro.

As arquibancadas também passaram por uma ampla renovação estrutural, embora a identidade visual clássica, que homenageia o estado, tenha sido preservada na nova pintura inspirada na bandeira do Amapá. O setor recebeu recuperação das juntas de dilatação, instalação de assentos modernos e um novo placar eletrônico em painéis de LED, que já está instalado e em funcionamento.

Os atletas e as comissões técnicas também encontrarão uma estrutura completamente renovada nos bastidores. Os vestiários e túneis de acesso foram requalificados, recebendo novo acabamento, revestimento em grama sintética e bancos de reserva mais modernos e confortáveis. Na infraestrutura geral, os sistemas de água e esgoto foram totalmente refeitos. Os banheiros públicos, portões de acesso, muros e a cobertura das arquibancadas também passaram por melhorias e reparos.

A reforma do Zerão faz parte de um plano contínuo de reestruturação do esporte no estado. Durante a visita, o senador Randolfe Rodrigues relembrou outras praças esportivas recuperadas recentemente.

“Nós estamos continuando o nosso trabalho de recuperação das praças esportivas do Amapá. Entregamos o estádio Natizão, lá no Oiapoque, a Arena de Ferreira Gomes. O senador Davi entregou uma arena nova, um estádio novo em Tartarugalzinho. Ano passado, trouxemos de volta o Augusto Antunes, que sediou os jogos do Trem Desportivo Clube e também o Amapazão. Agora, estamos requalificando o estádio Zerão”, afirmou.

Uma das principais mudanças anunciadas pelo senador é a retirada de uma antiga torre de iluminação lateral, que obstruía a vista do Monumento Marco Zero do Equador.

“Estamos retirando um verdadeiro zagueirão que atrapalhava a vista do Monumento Marco Zero, que era essa torre de iluminação. Agora teremos um Zerão com vista para o monumento, sintetizando que a linha divisória do campo é também a linha divisória do planeta, com um time jogando no Hemisfério Norte e o outro no Hemisfério Sul”, destacou.

Randolfe adiantou que, após a conclusão desta etapa, o objetivo será retomar o projeto original do estádio, concebido na década de 1970.

“Essa é a primeira etapa de uma jornada que, se Deus quiser, vai continuar. Depois, queremos recuperar o projeto original do Zerão, que previa mais dois lances de arquibancadas.”

Embora a iluminação atual permita a entrega da obra, os refletores antigos serão substituídos em breve. Um moderno sistema de iluminação em LED já foi adquirido e deve chegar a Macapá nas próximas semanas, garantindo melhores condições para transmissões de televisão e maior eficiência energética.

Com os trabalhos na fase final de acabamento, as entidades esportivas ajustam os últimos detalhes para a grande festa de reinauguração do principal palco do futebol amapaense, localizado exatamente sobre a Linha do Equador.