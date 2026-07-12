O palco era de Péricles, mas a disputa por clientes acontecia nas barracas

Macapá (AP)
Enquanto milhares de pessoas cantavam os sucessos de Péricles na Praça Jacy Barata, uma disputa silenciosa acontecia longe do palco. Nas barracas espalhadas pelo espaço, comerciantes e artesãos apostavam na criatividade e no grande fluxo de público para aumentar a renda e conquistar novos clientes durante a primeira noite de atrações nacionais do Macapá Verão 2026.
Entre eles estava Luan Ribeiro, que levou ao festival uma proposta diferente no segmento de bebidas. Misturando frutas e destilados para criar novos sabores, ele aproveitou a movimentação para apresentar seu trabalho a quem passava pelo local. “Mesmo com meu estande bem básico, a área está muito bonita e está chegando muita gente. É uma oportunidade muito grande para mostrar um pouco do meu trabalho”, afirmou.
Quem também comemorou o movimento foi Felipe Elpídio, que trabalha com comida na chapa e batata frita e já participou de outras programações promovidas pelo município. Para ele, o Macapá Verão está entre os eventos que mais fortalecem os pequenos empreendedores. “Estou aqui trabalhando, mexendo na chapa e na batata, mas também curtindo junto com o público que está na praça”, disse.
Ao todo, 170 empreendedores foram cadastrados para atuar na Praça Jacy Barata durante a programação. A organização dos espaços ficou a cargo da Prefeitura de Macapá, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semtradi), responsável pelo cadastro e ordenamento das áreas destinadas aos comerciantes.
Além das barracas de alimentação e bebidas, artesãos locais também aproveitaram a programação para expor e comercializar produtos produzidos no Amapá. Segundo a Semtradi, os grupos de artesanato receberam isenção da taxa de participação tanto na Praça Jacy Barata quanto na programação da Fazendinha, ampliando as oportunidades para o setor.
Para muitos trabalhadores, grandes eventos como o Macapá Verão representam mais do que entretenimento. Eles funcionam como uma vitrine para pequenos negócios, permitindo que empreendedores apresentem seus produtos a moradores e turistas e criem novas oportunidades de venda mesmo depois do encerramento da festa.
Com a praça lotada durante o show de Péricles, a primeira noite de atrações nacionais mostrou que, além da música, o festival também impulsiona a economia local. Para quem estava atrás do balcão, cada venda representou mais do que lucro: foi a chance de fortalecer o próprio negócio e aproveitar o momento em que toda a cidade parecia passar pela mesma praça.