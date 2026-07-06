Pai incendeia casa com 3 três filhos dentro e tenta matar a esposa; família perdeu tudo

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

O que deveria ser uma noite comum de domingo terminou em uma tentativa de feminicídio e em um incêndio que destruiu completamente a casa de uma família na passarela da Rua Zeca Serra, no bairro Universidade, na zona sul de Macapá. Segundo familiares, o autor é Deglisson Ferreira, que não aceitava o fim do relacionamento com a companheira, de 29 anos. Após incendiar o quarto onde estavam os três filhos pequenos do casal, ele ainda perseguiu a mulher com uma faca. O suspeito fugiu e é procurado pela polícia.

No momento do ataque, dormiam no quarto uma menina de 5 anos, um menino de 3 anos e uma bebê de apenas 4 meses. Outras crianças da família também estavam na residência e presenciaram o desespero. Apesar da gravidade da ocorrência, todas escaparam sem ferimentos graças à rápida ação de familiares e vizinhos.

Abalada psicologicamente e preferindo não ter a identidade divulgada, a vítima contou à reportagem que as discussões com o companheiro haviam se intensificado nos últimos dias. Quando decidiu encerrar o relacionamento, ouviu dele uma ameaça que, segundo ela, antecedeu o ataque: a felicidade dele seria vê-la morta. A tragédia só não terminou de forma ainda mais grave porque Taís Soares, irmã da vítima e tia das crianças, agiu rapidamente ao perceber o incêndio.

“Eu estava sentada lá na frente quando a minha sobrinha menor começou a chorar e ele chegou. Ele veio com uma garrafinha, ateou fogo em cima da cama e usou o isqueiro. Quando vi o fogo pegando, corri e tirei as crianças”, relembra Taís, emocionante.

Depois de provocar o incêndio, Deglisson pegou uma faca e correu atrás da companheira. A tentativa de homicídio foi interrompida quando outra familiar entrou na frente e impediu que ele alcançasse a vítima. Em seguida, o suspeito fugiu. Além do trauma, o incêndio destruiu o patrimônio construído pela vítima ao longo de anos de trabalho. Segundo a família, ela sustentava sozinha a casa e estava prestes a quitar o imóvel.

“Era o sonho dela. Essa casa foi o sonho dela e agora a gente vê assim… é horrível”, desabafa a irmã, olhando para os escombros carbonizados.

Quase tudo perdido

A família perdeu móveis, eletrodomésticos, roupas, alimentos, utensílios domésticos e todos os pertences das crianças. Sem ter onde morar, a mãe e os filhos estão temporariamente acolhidos por parentes. Ela já registrou boletim de ocorrência e solicitou medida protetiva de urgência. O acusado continua em liberdade.

Como ajudar

A família precisa de fraldas, leite, alimentos, roupas para adultos e crianças, além de materiais de construção, como telhas e madeira, para reconstruir a residência.

As doações podem ser feitas pelos seguintes canais:

Contato (WhatsApp): Taís Soares – (96) 99144-4101

Chave PIX (CPF): 43171060272

Favorecida: Ana Cristina Campos Soares (mãe da vítima)