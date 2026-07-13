Parque Residência vira palco de festival gratuito de samba e pagode

Evento ocupará o espaço em três sábados consecutivos, com shows de samba e pagode, espaço kids e feira de empreendedores

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Macapá (AP)

O Parque Residência, um dos mais novos espaços de lazer e turismo de Macapá, será palco da primeira edição do Festival Energia de Verão. Com entrada gratuita, o evento ocorrerá nos dias 18 e 25 de julho e 1º de agosto, sempre a partir das 16h, reunindo atrações musicais, atividades para crianças e feira de empreendedores.

Ao longo dos três sábados, o público poderá acompanhar apresentações de artistas locais de samba e pagode, além da participação do Grupo Nosso Tom, de Belém. A programação busca transformar o parque em um ponto de encontro para famílias e amigos durante as férias escolares.

Além dos shows, o festival terá espaço kids para crianças de 5 a 10 anos, com monitores e atividades recreativas, além de uma feira voltada a artesãos e pequenos negócios locais. A estrutura também contará com área de convivência, puffs infláveis e ponto para carregamento de celulares. Os visitantes poderão levar cadeiras de praia, bancos e caixas térmicas, mas a entrada com garrafas de vidro será proibida.

Realizado pela Em Cena Produções, o Festival Energia de Verão tem patrocínio master do Grupo Equatorial e parceria dos governos do Amapá e do Pará. A iniciativa pretende incentivar a ocupação de espaços públicos, ampliar o acesso à cultura e fortalecer a produção artística e o empreendedorismo regional.