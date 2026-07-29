PDT assume erro por patrimônio atribuído a Dorinaldo no TRE: ‘quem me derá ter R$ 414 milhões’

Partido afirma que falha de digitação elevou declaração de bens para R$ 414 milhões; valor correto é de pouco mais de R$ 400 mil.

Compartilhamentos

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O PDT assumiu a responsabilidade pelos erros que inflaram artificialmente o patrimônio declarado ao TRE do Amapá pelo deputado federal e pré-candidato à reeleição Dorinaldo Malafaia. O próprio parlamentar gravou um vídeo nas redes sociais para desmentir a informação de que possuiria R$ 414 milhões em bens.

“Quem me dera. Estamos (o partido) fazendo uma errata, uma correção. Quero dizer a quem está divulgando isso que é uma leviandade. Quem me dera ter R$ 400 milhões”, brincou o parlamentar. Só uma casa teria o valor de R$ 300 milhões.

A assessoria informou que a declaração correta aponta pouco mais de R$ 400 mil em patrimônio e que o pedido de retificação já foi protocolado no TRE. Na manhã desta quarta-feira (29), ainda não havia sido feita a correção.

Segundo o partido, o equívoco ocorreu durante o preenchimento do formulário pelo escritório de advocacia responsável pelo registro da candidatura. Em nota, o PDT assumiu integralmente a responsabilidade pela falha, destacou que “não houve qualquer intenção de descumprir a legislação eleitoral” e informou que a correção dos dados já foi solicitada à Justiça Eleitoral.

Na semana passada, situação semelhante envolveu Neto Furlan, irmão do ex-prefeito de Macapá Antônio Furlan (PSD). A declaração apresentada inicialmente ao TRE apontava patrimônio próximo de R$ 300 milhões. Dias depois, ele retificou as informações e informou possuir cerca de R$ 7 milhões em bens.