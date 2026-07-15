Pedra Branca lança pacote de obras de R$ 50 milhões e amplia frota da saúde

Ordens de serviço abrangem infraestrutura, habitação, energia, turismo e iluminação pública; município também recebeu um micro-ônibus e uma unidade odontológica móvel

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Pedra Branca do Amapari (AP)

A Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade a 187 km de Macapá, deu início a um novo pacote de investimentos em infraestrutura e serviços públicos com a assinatura de nove ordens de serviço que, juntas, ultrapassam R$ 50 milhões. O ato, realizado no Complexo Esportivo do município, também marcou a entrega de dois veículos destinados ao fortalecimento da rede municipal de saúde.

“Estamos realizando obras e investimentos que transformam a vida das pessoas. São mais de R$ 50 milhões aplicados em infraestrutura, habitação, saúde e qualidade de vida, reafirmando o compromisso da nossa gestão com o desenvolvimento de Pedra Branca do Amapari e com uma cidade cada vez melhor para todos”, comentou o prefeito Marcelo Pantoja (União).

As novas frentes de trabalho abrangem diferentes áreas da cidade e da zona rural. O cronograma inclui pavimentação em bloquetes nas Linhas A, B e C e nas comunidades Riozinho e Sete Ilhas, além de pavimentação asfáltica nos bairros Reviver, Açaizal, Nova Colina e Centro. O pacote também prevê a construção de 25 unidades habitacionais na ampliação do Conjunto Brilho de Fogo, implantação de iluminação pública, instalação de sistemas de energia solar em prédios municipais e a execução da primeira etapa da Orla do Rio Amapari.

Na área da saúde, a administração municipal incorporou um micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas, que será utilizado no transporte de pacientes para consultas, exames, cirurgias e tratamentos de média e alta complexidade, como hemodiálise e quimioterapia. Também passou a integrar a frota uma Unidade Odontológica Móvel, destinada a ampliar a cobertura dos atendimentos de saúde bucal nas comunidades mais afastadas da sede do município.

A solenidade contou com a presença dos vereadores Mateus Silva, Raimundão e Cris Nutricionista, além de secretários municipais, servidores e moradores que acompanharam o anúncio das novas obras.