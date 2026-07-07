Pesquisa ligada ao grupo Furlan mostra empate técnico entre Rayssa e Randolfe

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A mais recente pesquisa do Instituto Veritá, sempre divulgada pelo grupo do ex-prefeito Furlan, mostra um cenário preocupante para a ex-primeira dama Rayssa na corrida pelo Senado, no Amapá. O resultado mostra que ela caiu 21 pontos no levantamento publicado hoje (7). Ela aparece com 33,8% das intenções entre os votos válidos, seguida pelo senador Randolfe Rodrigues (PT), com 30,8% e pelo senador Lucas Barreto (PSD), com 18,0%.

No levantamento anterior, divulgado em abril, ele tinha 54,2% contra 28,8% de Randolfe. Lucas aparecia com 13,4%. Na comparação entre os dois últimos levantamentos, Rayssa e Randolfe estão empatados dentro da margem de erro que, segundo o instituto, é de 3,5%.

Na sequência do resultado divulgado hoje, aparecem Alliny Serrão (União) aparece em quarto com 6,8%; João Alberto Capiberibe (PSB) 3,6%; Acácio Favacho (MDB) 3,5%; e Teles Junior (PDT), 2,4%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 1º e 5 de julho, com 1.030 eleitores em todo o Amapá. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números AP-09815/2026 e BR-04779/2026.