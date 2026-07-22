PM fecha ponto de tráfico no Muca e prende mulher com dezenas de porções de drogas

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)
Uma operação da Polícia Militar do Amapá desarticulou um ponto de venda de drogas na noite desta terça-feira (21), no bairro do Muca, zona sul de Macapá. A ação, realizada durante a Operação Protetor, terminou com a prisão em flagrante de uma mulher após denúncia anônima de que ela estaria comercializando entorpecentes na Passarela Rui Barbosa. Ao notar a presença das viaturas, a suspeita tentou escapar correndo para um terreno baldio, mas foi alcançada e abordada.
Durante a revista, os militares encontraram dentro da bolsa da denunciada uma quantidade de drogas prontas para a venda, além de dinheiro em espécie, reforçando a suspeita de tráfico.
Foram apreendidos: 77 porções de maconha; 28 porções de cocaína; 1 aparelho celular; R$ 307,25 em dinheiro.
Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Ciosp Pacoval. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita colaborou com a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas. O caso foi apresentado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações .