PM fecha ponto de tráfico no Muca e prende mulher com dezenas de porções de drogas

Suspeita tentou fugir por um terreno baldio, mas foi alcançada pelos policiais

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Uma operação da Polícia Militar do Amapá desarticulou um ponto de venda de drogas na noite desta terça-feira (21), no bairro do Muca, zona sul de Macapá. A ação, realizada durante a Operação Protetor, terminou com a prisão em flagrante de uma mulher após denúncia anônima de que ela estaria comercializando entorpecentes na Passarela Rui Barbosa. Ao notar a presença das viaturas, a suspeita tentou escapar correndo para um terreno baldio, mas foi alcançada e abordada.

Durante a revista, os militares encontraram dentro da bolsa da denunciada uma quantidade de drogas prontas para a venda, além de dinheiro em espécie, reforçando a suspeita de tráfico.

Foram apreendidos: 77 porções de maconha; 28 porções de cocaína; 1 aparelho celular; R$ 307,25 em dinheiro.

Ela recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Ciosp Pacoval. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita colaborou com a abordagem, não sendo necessário o uso de algemas. O caso foi apresentado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações .