Policial civil é morto a tiros enquanto empinava pipa com o filho na orla de Macapá

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um policial civil do Amapá foi morto na tarde deste domingo (26), enquanto empinava pipa com o filho no bairro Araxá, na zona sul de Macapá. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sejusp) confirmou que a vítima é Manoel Raimundo Leite dos Santos, de 62 anos, lotado na Delegacia de Polícia de Calçoene, município localizado a cerca de 450 quilômetros da capital.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Portal SN, Manoel Santos estava de folga com a família em uma área próxima ao local onde ocorria um concurso de pipas na orla da cidade, dentro da programação de férias promovida pela Prefeitura de Macapá.

Segundo relatos de testemunhas, o policial decidiu empinar pipa com o filho quando um criminoso percebeu que ele portava uma pistola. Em seguida, o suspeito teria avisado integrantes de uma facção criminosa, que enviou dois homens ao local. Eles chegaram atirando contra o agente. Santos morreu com um tiro no rosto na frente do filho, de 8 anos.

Testemunhas também relataram ao Portal SN que Manoel havia escolhido o local por aparentar ser tranquilo. O crime ocorreu nos fundos de uma igreja. Após a morte do policial, os bandidos fugiram levando a pistola dele.

Muito abalado e em estado de choque, o filho já foi ouvido pelas autoridades e está sob os cuidados da mãe e de familiares, que compareceram ao local do crime para receber apoio.

Equipes das polícias Civil e Militar realizam buscas pelos autores do homicídio, com apoio do helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA). Em nota, a Sejusp lamentou a morte do policial.