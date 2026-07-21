Popular nas redes sociais de Santana, ‘Circular’ é encontrado morto

Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Um homem de 53 anos foi encontrado morto nesta terça-feira (21), em frente a uma panificadora localizada na esquina da Rua Salvador Diniz com a Avenida Antônio Nunes, no Centro de Santana. A vítima foi identificada como Josemar Pereira de Moraes, bastante conhecido nas ruas e nas redes sociais de moradores da cidade pelo apelido de “Circular”. Segundo informações preliminares, ele vivia em situação de rua.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas constataram que Josemar já estava sem sinais vitais.

Após a confirmação do óbito, policiais militares do 4º Batalhão isolaram a área para preservar a cena até a chegada dos órgãos responsáveis pelos procedimentos periciais.

De acordo com a comunicação social do 4º BPM, as circunstâncias da morte ainda são desconhecidas. A causa do óbito será determinada somente após a conclusão dos exames realizados pela Polícia Científica.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido ao exame necroscópico, que deverá indicar se a morte ocorreu por causas naturais ou se houve algum fator externo envolvido.

Circular era sempre auxiliado por moradores, mas a história dele não era tão conhecida. A carteira de identidade dele mostrou que ele era natural de Macapá, com nascimento em 6 de fevereiro de 1973. No entanto, ele foi registrado em Santana.