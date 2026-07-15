Prefeitura paga cachês de artistas durante o Macapá Verão e encerra histórico de atrasos

Macapá (AP)

Pela primeira vez em cinco anos, os artistas que se apresentam no Macapá Verão receberam seus cachês ainda durante a realização do evento. A Prefeitura de Macapá concluiu o pagamento dos profissionais que participaram da primeira semana da programação (que está na segunda semana), rompendo com a prática de atrasos que se repetia em edições anteriores.

A decisão foi do prefeito Pedro DaLua (União), que determinou maior agilidade nos processos administrativos para que músicos, bandas, grupos culturais, dançarinos e equipes técnicas tivessem acesso aos recursos sem a necessidade de aguardar meses após as apresentações.

Segundo a administração municipal, a antecipação dos pagamentos representa uma política de valorização da cultura local e também fortalece a economia criativa, permitindo que os profissionais utilizem os recursos para custear despesas, investir em novos projetos e manter suas atividades.

“Essa atitude demonstra que o nosso compromisso com quem faz a cultura acontecer não é apenas de palavras, mas de ações concretas. O artista local é a nossa prioridade e merece respeito”, destacou a gestão municipal.

O Macapá Verão 2026 segue durante todo o mês de julho com programação gratuita em diversos pontos da capital, incluindo balneários, praças e distritos. Além das atrações culturais, o festival movimenta setores como turismo, gastronomia, comércio e serviços, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário de Macapá.