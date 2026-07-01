Programa vai oferecer consultas de vista e óculos gratuitos para alunos em Tartarugalzinho

Projeto 'Ver e Aprender' pretende identificar dificuldades visuais que afetam o rendimento escolar de crianças da rede municipal; triagem e exames começam em julho

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De Tartarugalzinho (AP)

Os estudantes matriculados na rede pública municipal de Tartarugalzinho, cidade a 230 km de Macapá, passarão a contar com atendimento especializado para identificar e corrigir problemas de visão. A prefeitura local lançou, nesta quarta-feira (1º de julho), o programa “Ver e Aprender”, que vai oferecer consultas oftalmológicas, exames de refração e a entrega gratuita de óculos de grau para os alunos que apresentarem necessidade.

O serviço funcionará de forma integrada entre as secretarias de Saúde e de Educação do município. A iniciativa parte do diagnóstico de que muitas crianças sofrem com dores de cabeça, desatenção e dificuldades de aprendizado na sala de aula devido a problemas de refração não identificados, como miopia e astigmatismo.

Pelo cronograma estabelecido, as equipes farão uma triagem inicial nas próprias escolas para mapear os estudantes com sinais de dificuldades visuais. Aqueles que apresentarem queixas ou limitações nos testes básicos serão encaminhados para consultas com médicos oftalmologistas e, caso haja prescrição médica, poderão escolher as armações dos óculos sem qualquer custo para as famílias.

O prefeito Bruno Mineiro (UB) pontuou que o foco é atuar diretamente em uma das causas invisíveis da evasão e do baixo rendimento escolar.

“Criança que não enxerga bem não aprende bem, e isso tem solução. Estamos investindo em saúde para garantir resultados concretos na sala de aula”, justificou o gestor.

O município deve divulgar nos próximos dias o calendário de visitas das equipes de saúde às primeiras escolas polos da zona urbana e das comunidades rurais de Tartarugalzinho.