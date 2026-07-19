PSTU muda de nome na disputa ao governo após quase uma década

Convenção estadual marcada para 31 de julho confirmará Carlos Cley e Ana Paula como chapa majoritária do partido

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Por SELES NAFES, de Macapá

O PSTU prepara uma das principais mudanças de sua estratégia eleitoral no Amapá dos últimos anos. Pela primeira vez em quase uma década, a legenda não terá o professor Gianfranco Gusmão como candidato na eleição majoritária. Em reunião interna, a direção estadual definiu os nomes de Carlos Cley para a disputa ao Palácio do Setentrião e de Ana Paula para compor a chapa como pré-candidata a vice-governadora.

A oficialização ocorrerá durante a Convenção Estadual do partido, marcada para o próximo dia 31 de julho, às 18h30, na sede do Sindicato dos Rodoviários, no bairro Infraero II, em Macapá. O evento também deverá homologar as demais candidaturas da legenda para as eleições de 2026.

A substituição de Gianfranco representa uma renovação na principal vitrine eleitoral do PSTU. O professor foi candidato a senador, prefeito e governador em sucessivas eleições, passando a ser rosto da legenda mais conhecido do público. Agora, o protagonismo passa para Carlos Cley, que terá a missão de conduzir o projeto político da sigla em um cenário eleitoral diferente e mais competitivo.

Carlos Cley, de 54 anos, é motorista de ônibus e foi candidato a vice-prefeito em 2024, tendo Gianfranco como cabeça de chapa.

Segundo o PSTU, a chapa defenderá uma plataforma voltada para os trabalhadores, com propostas de fortalecimento dos serviços públicos, valorização salarial, reforma agrária, ampliação de políticas sociais e preservação ambiental. O partido mantém o discurso de independência em relação aos grupos políticos tradicionais.

A convenção também será utilizada como ato de mobilização da militância, reunindo filiados, sindicatos, movimentos populares, estudantes, juventude, povos indígenas, quilombolas e representantes de organizações sociais que apoiam o programa defendido pela legenda.