Quem é Alliny Serrão, a deputada que chegou embaralhando a disputa pelo Senado

A pré-candidatura ao Senado marca uma nova etapa da trajetória iniciada em Laranjal do Jari e construída ao longo de mandatos no Legislativo estadual.

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Macapá (AP)

A pré-candidatura da deputada estadual Alliny Serrão (União Brasil) ao Senado Federal mudou completamente a disputa pelas duas vagas e já mudou números de pesquisa divulgada na semana passada. O novo projeto representa mais um capítulo de uma trajetória política iniciada no extremo sul do Amapá. Com origem em Laranjal do Jari, a 280 km de Macapá, a parlamentar construiu sua carreira a partir da atuação no Legislativo municipal e, ao longo dos últimos anos, ampliou sua presença política em todo o estado, chegando à presidência da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap).

O primeiro mandato eletivo veio em Laranjal do Jari, município onde Alliny Serrão foi eleita vereadora com uma das maiores votações registradas na história local. A experiência na Câmara Municipal consolidou sua atuação junto às demandas da população da região do Vale do Jari e serviu como base para voos mais altos na política estadual.

Em 2018, Alliny conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa, sendo a deputada estadual mais votada daquele pleito. O resultado ampliou sua atuação para além da região Sul, permitindo participação em debates de alcance estadual e na construção de propostas voltadas ao desenvolvimento econômico, fortalecimento institucional e políticas públicas em diferentes áreas.

A reeleição em 2022 confirmou a continuidade de seu trabalho no Parlamento. Durante o segundo mandato, passou a exercer papel de maior protagonismo na articulação legislativa, mantendo diálogo com representantes dos municípios, entidades de classe, movimentos sociais e setores produtivos.

Em 2023, Alliny Serrão tornou-se a primeira mulher eleita presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, assumindo a condução administrativa e política do Parlamento estadual. Na presidência, acompanhou projetos de modernização da Casa, ampliou iniciativas de aproximação entre o Legislativo e os municípios, por meio de sessões itinerantes, e esteve à frente de ações voltadas ao fortalecimento da transparência institucional.

Reconduzida à presidência da Alap em 2025, a deputada passou a ser apontada entre os principais nomes do União Brasil para a disputa de uma vaga no Senado nas eleições de 2026. A pré-candidatura representa a continuidade de uma trajetória construída ao longo de diferentes etapas da vida pública, iniciada no município de Laranjal do Jari e consolidada no cenário político estadual.

Hoje, consolidada como chefe do Poder Legislativo e com liderança reconhecida de Norte a Sul do Amapá, Alliny Serrão avança na consolidação de sua pré-candidatura ao Senado Federal. Respaldada por uma base aliada forte e por um histórico de entregas, sua jornada reflete o amadurecimento de uma liderança que nasceu na base municipal e se transformou em peça-chave para o futuro político do estado.