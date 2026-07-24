Real Time: Rayssa e Randolfe mantém liderança pelo Senado

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A disputa pelas duas vagas do Amapá no Senado Federal tem, até o momento, Rayssa Furlan (Podemos) e Randolfe Rodrigues (PT) nas primeiras posições, segundo pesquisa eleitoral realizada entre os dias 19 e 23 de julho e divulgada nesta sexta-feira (24). O levantamento mostra Rayssa na liderança, com 32% das intenções de voto, seguida por Randolfe, que aparece com 18%.

Na sequência, o senador Lucas Barreto (PSD), que busca a reeleição, registra 12%. Os eleitores que disseram não saber ou preferiram não responder somam 10%. Em seguida aparecem Aliny Serrão (União Brasil), com 9%, e o ex-governador João Alberto Capiberibe (PSB), com 7%.

Os votos nulos e brancos representam 6% das respostas. Já Teles Júnior (PDT) e Acácio Favacho (MDB) aparecem empatados, ambos com 3% das intenções de voto.

Resultado da pesquisa para o Senado:

Rayssa Furlan (Podemos): 32%

Randolfe Rodrigues (PT): 18%

Lucas Barreto (PSD): 12%

Não sabe/Não respondeu: 10%

Aliny Serrão (União Brasil): 9%

João Alberto Capiberibe (PSB): 7%

Nulo/Branco: 6%

Teles Júnior (PDT): 3%

Acácio Favacho (MDB): 3%

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores em municípios de todo o Amapá entre os dias 19 e 23 de julho. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AP-02970/2026, possui margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O relatório disponibilizado não informa se as entrevistas foram realizadas presencialmente, por telefone ou por meio virtual.