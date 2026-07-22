Rica e ‘sem bens a declarar’ ao TRE, candidata a vice-governadora teve ‘retrocesso’ nas últimas eleições

Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

A declaração de bens apresentada pela candidata a vice-governadora Luciana Gurgel (PL), na chapa do ex-prefeito Antônio Furlan (PSD), revela um retrocesso patrimonial em relação às últimas disputas eleitorais. Dados do sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostram que ela informou não possuir bens a declarar nas eleições de 2026, embora quatro anos antes tivesse declarado patrimônio de R$ 260.522,75.

O retrocesso patrimonial oficial contrasta com o estilo de vida dela e do marido, o deputado federal Vinícius Gurgel, autor da indicação dela à candidatura de vice-governadora. O casal gostava de ostentar nas redes sociais em grupos de amigos viagens internacionais marcadas pelo luxo.

De acordo com o TSE, na primeira eleição em que concorreu, em 2014, Luciana declarou patrimônio de apenas R$ 10 mil, correspondente a 50% das cotas do capital social da empresa L. & A. Calçados Ltda.-ME. Em 2018, já como deputada estadual, o patrimônio declarado saltou para R$ 211.178,45, composto exclusivamente por depósito bancário em conta corrente no país.

Em 2022, quando buscou a reeleição para a Assembleia Legislativa, o patrimônio declarado cresceu para apenas R$ 260.522,75. A declaração foi composta por um apartamento avaliado em R$ 161 mil, R$ 362,75 em depósito bancário e outro depósito de aproximadamente R$ 99 mil, ambos mantidos no Banco do Brasil.

Entretanto, no registro da candidatura de 2026, quando passou a integrar a chapa de Antônio Furlan como candidata a vice-governadora, a declaração entregue à Justiça Eleitoral passou a informar “não há bens a declarar”, representando uma redução de 100% em relação ao patrimônio declarado quatro anos antes.