Rotam apreende menor e recupera arma de policial civil morto em Macapá

Suspeito de 16 anos também apontou esconderijo de um revólver que será periciado

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Uma operação integrada das forças de segurança do Amapá resultou, nesta segunda-feira (27), na apreensão de um adolescente de 16 anos e na recuperação da arma de fogo que pertencia ao policial civil Manoel Raimundo Leite dos Santos, de 62 anos, assassinado no último domingo. Uma mulher de 44 anos foi presa em flagrante na ação.

O jovem suspeito de envolvimento no homicídio foi localizado por equipes da ROTAM/BOPE no bairro Universidade, após trocas de informações de inteligência com a Polícia Civil. Ao ser abordado, o adolescente confessou participação no caso e indicou onde o armamento estava escondido.

As armas — a pistola levada do agente e um revólver com munição deflagrada, possivelmente utilizado no disparo fatal — foram encontradas escondidas debaixo do assoalho de uma casa no bairro Araxá. A proprietária do imóvel foi detida em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos sobre seu nível de envolvimento com o grupo criminoso.

O subcomandante do BOPE, major Hércules Lucena, destacou que o revólver passará por perícia técnica de microcomparação balística para confirmar a autoria do disparo.

“Lamentamos bastante e estamos em luto com a morte do policial civil, mas o trabalho integrado da segurança pública mostra para a sociedade a nossa capacidade de resposta frente ao crime organizado”, afirmou o major.

Por se tratar de um adolescente, o jovem foi apresentado na Delegacia Especializada na Investigação de Atos Infracionais (DEIAI). A Polícia Civil segue apurando as diferentes linhas de investigação quanto à motivação exata do crime.

Resposta rápida e desdobramentos

As diligências para capturar os responsáveis tiveram início imediatamente após o crime. Na noite de domingo, outro suspeito, um adolescente de 17 anos que tentava fugir invadindo residências no bairro Muca, morreu em confronto com equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) e da Polícia Civil ao reagir à abordagem armado.

Além dele, um terceiro menor de idade, que teve sua imagem divulgada nas redes sociais, apresentou-se espontaneamente à delegacia acompanhado de familiares e está sob investigação. Um quarto suspeito também buscou a delegacia para se apresentar.

O crime

O policial civil Manoel Raimundo Leite dos Santos, lotado na Delegacia de Polícia de Calçoene, foi morto na tarde de domingo enquanto empinava pipa com o filho de 8 anos nos fundos de uma igreja no bairro Araxá.

De acordo com relatos de testemunhas, criminosos notaram que o agente estava armado de folga e avisaram membros de uma facção local. Em seguida, o policial foi abordado e atingido por um disparo no rosto, sem chances de reação.

Em nota oficial, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sejusp) lamentou a morte do servidor, classificou o ato como uma covardia e garantiu o empenho total da força-tarefa para a elucidação completa do caso.