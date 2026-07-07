Sargento da PM não resiste após ataque com pedrada em abordagem policial

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

O sargento Rui, da Polícia Militar do Pará, morreu nesta segunda-feira (6), após permanecer mais de quatro meses internado em estado grave. O militar havia sido atingido por uma pedrada na cabeça durante uma ocorrência policial registrada em março deste ano, no município de Paragominas, no sudeste paraense.

Segundo a corporação, o policial sofreu um grave traumatismo craniano durante a ação e, desde então, estava hospitalizado. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos.

O ataque ocorreu no Km 12 de Paragominas, quando o sargento e outros policiais militares realizavam a abordagem de dois homens. Durante a ocorrência, um dos suspeitos lançou uma pedra que atingiu a cabeça do militar, que caiu gravemente ferido e precisou ser socorrido.

O suspeito foi preso em flagrante ainda no local. O caso segue em investigação e o processo criminal continuará para apurar a responsabilidade do acusado, agora diante da morte do policial.

Na madrugada desta terça-feira (7), o corpo do sargento Rui recebeu homenagens de familiares, amigos e companheiros de farda na sede do 19º Batalhão da Polícia Militar, em Paragominas. Em seguida, uma comitiva da corporação acompanhou o traslado até o município de Curuçá, no nordeste do Pará, onde ocorrem o velório e o sepultamento.

Em nota de pesar, a Polícia Militar do Pará lamentou a morte do sargento, destacou sua trajetória de dedicação à corporação e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de farda.