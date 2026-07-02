Saúde do Amapá recebe R$ 161,7 milhões; ordem de serviço da Maternidade da Zona Oeste é assinada

Pacote contempla ambulâncias, transporte de pacientes, saúde bucal e atendimento em saúde mental

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De Macapá (AP)

A assinatura da ordem de serviço para a construção da Maternidade da Zona Oeste de Macapá foi o principal anúncio de uma agenda realizada nesta quinta-feira (2), na capital, que também marcou a entrega de equipamentos e o anúncio de investimentos de aproximadamente R$ 161,7 milhões para a saúde no Amapá. Os recursos são resultado de articulação do senador Randolfe Rodrigues (PT) em parceria com o deputado federal Dorinaldo Malafaia (PDT) junto ao Governo Federal.

A nova maternidade será construída com recursos do Novo PAC e receberá investimento federal de R$ 153 milhões, sendo R$ 60 milhões destinados à obra e R$ 93 milhões para equipamentos e estruturação. Com capacidade para até 150 leitos, a unidade será referência em atendimento de média e alta complexidade para gestantes, puérperas e recém-nascidos, ampliando a rede materno-infantil e ajudando a descentralizar os serviços atualmente concentrados no Hospital da Mulher Mãe Luzia.

A programação também incluiu a entrega de sete ambulâncias do SAMU 192, com investimento de R$ 2,23 milhões, destinadas aos municípios de Macapá, Serra do Navio, Tartarugalzinho, Vitória do Jari, Pracuúba, Pedra Branca do Amapari e Laranjal do Jari. Outros sete micro-ônibus do programa Caminhos da Saúde, no valor de R$ 4,09 milhões, irão reforçar o transporte de pacientes para consultas, exames e tratamentos especializados em sete municípios do estado.

Também foram entregues seis Unidades Odontológicas Móveis, com investimento de R$ 2,39 milhões, ampliando o acesso aos serviços de saúde bucal em Macapá, Amapá, Cutias, Pracuúba, Serra do Navio e Vitória do Jari, especialmente em comunidades de difícil acesso. Além disso, foi anunciado o investimento de R$ 2,145 milhões para a implantação de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I) em Oiapoque.

Segundo Randolfe Rodrigues, os investimentos fortalecem a estrutura do SUS no estado e ampliam o acesso da população aos serviços de saúde. “Estamos trabalhando para garantir que o Amapá receba os investimentos de que precisa. Esses equipamentos e a nova maternidade representam mais acesso, mais dignidade e um SUS cada vez mais forte para atender nossa população. Essa é uma conquista construída com diálogo, articulação e parceria com o Governo de Lula”, afirmou o senador.