Segurança do Amapá recebe novas viaturas, aeronaves, equipamentos e reforço no efetivo

Pacote inclui 850 novos alunos-soldados para reforçar as corporações

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De Macapá (AP)

A segurança pública do Amapá recebeu nesta quinta-feira (2) um novo reforço com a entrega de viaturas, aeronaves, equipamentos e tecnologia para as polícias Militar, Civil e Científica, além do Corpo de Bombeiros Militar. O pacote de investimentos, superior a R$ 91,7 milhões, foi apresentado durante cerimônia no Sambódromo de Macapá.

Entre as entregas estão 70 viaturas, quatro vans, três microônibus, três ambulâncias, um helicóptero H130 e um avião King Air B200 adaptado para transporte aeromédico. Os novos veículos e aeronaves devem ampliar a capacidade de patrulhamento, resgate, salvamento e atendimento de ocorrências em todas as regiões do estado.

Durante a solenidade, o governador Clécio Luís também apresentou os 850 alunos-soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros que passam a integrar a formação das corporações. Segundo o governo, cerca de 40% do efetivo atual da segurança pública foi incorporado pela gestão iniciada em 2023.

O pacote inclui ainda 795 pistolas Glock, 1,5 mil coturnos para a Polícia Civil, 600 Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o Corpo de Bombeiros, 15 drones, 58 câmeras fotográficas e novos equipamentos voltados à perícia criminal, como microcomparador balístico, cromatógrafo e tablet multiespectral.

De acordo com o governo estadual, os investimentos fazem parte do programa Amapá Mais Seguro, voltado à modernização da estrutura das forças de segurança, ao fortalecimento das operações e à ampliação da capacidade de resposta das corporações em áreas urbanas, rurais e de fronteira.