Sem fiscalização da Marinha, embarques para Afuá movimentam Píer do Santa Inês

Milhares de pessoas seguem para Afuá, no Marajó, onde a programação começa nesta quinta-feira (23) e segue até domingo

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Por RODRIGO ÍNDIO, de Macapá (AP)

Começa nesta quinta-feira (23) o 42º Festival do Camarão de Afuá, no Pará. Conhecida como a “Veneza Marajoara”, a cidade já vive o clima de festa e se prepara para receber milhares de visitantes até o dia 26 de julho. No entanto, do outro lado do rio, na Rampa do Santa Inês, em Macapá, o intenso fluxo de embarcações e passageiros veio acompanhado de um alerta da população sobre a segurança da navegação. Com a alta demanda de viagens rumo ao arquipélago do Marajó, quem foi garantir seu lugar nos barcos notou a ausência de agentes responsáveis pela fiscalização no local de embarque.

Para muitos, a viagem representa o resgate de memórias. É o caso do policial civil aposentado Leif França, de 53 anos. Após mais de duas décadas distante da festividade, o macapaense decidiu atender ao chamado de velhos amigos para voltar ao evento.

“Depois de 24 anos, estamos retornando ao município para prestigiar essa festividade tão tradicional. Foi convite de amigos e vizinhos que sempre nos chamavam… Aceitamos e estamos indo, eles já estão nos aguardando lá para a abertura”, afirmou Leif França.

Apesar da empolgação com o reencontro e com a atmosfera de celebração, Leif fez questão de chamar a atenção das autoridades marítimas para a movimentação intensa na Rampa do Santa Inês e a falta de fiscalização prévia no local.

“Aproveitando o ensejo, gostaria de solicitar à Capitania dos Portos que alocasse a Marinha aqui no porto. É uma festa tradicional, onde vem muita gente, e não estamos vendo nenhuma fiscalização da Marinha do Brasil. A Marinha está no município de Santana, como sabemos, mas nada impede que esteja aqui fiscalizando. Cadê a fiscalização? O que a Marinha está fazendo que não está fiscalizando essas embarcações aqui?”, questionou o passageiro.

Mesmo com as cobranças por segurança, o sentimento de celebração prevalece entre os viajantes. Para Leif, o diferencial de atravessar o rio em direção a Afuá vai muito além dos shows.

“O diferencial é a alegria, né? Comemorar a saúde, a vida e os momentos bons que a gente pode passar entre amigos e família. Porque viver é diferente de estar vivo.”

Programação

A expectativa da Prefeitura de Afuá é realizar uma edição histórica, consolidando o festival como um dos maiores eventos turísticos e culturais do Pará. O evento gera forte impacto positivo na economia local, aquecendo os setores de hospedagem, alimentação, comércio e transporte fluvial.

Entre os destaques da programação oficial deste ano, a tradicional XIX Biciata abre o evento, celebrando o uso das bicicletas, único meio de transporte sobre rodas permitido na cidade. Além disso, a festa conta com o Festival Kids, espaço dedicado ao público infantil, grandes shows com atrações nacionais e internacionais e diversas apresentações culturais voltadas à valorização das raízes, da gastronomia e da identidade do povo de Afuá.

A festa segue até o próximo domingo, prometendo dias de intensa movimentação cultural, reencontros e celebração da vida na Veneza Marajoara.

A reportagem aguarda resposta da Capitania dos Portos aos questionamentos sobre a fiscalização no embarque.