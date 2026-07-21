Senado: adesão de Jaime como suplente de Alliny marca reaproximação de antigos adversários

Empresário presidente do Agir reforça chapa ao Senado após convite da presidente da Assembleia Legislativa; composição aproxima antigos adversários políticos.

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Por SELES NAFES, de Macapá (AP)

O empresário Jaime Nunes (Agir) surpreendeu os bastidores da política amapaense nesta segunda-feira (20) ao ser anunciado como primeiro suplente da pré-candidata ao Senado Alliny Serrão (União Brasil), atual presidente da Assembleia Legislativa do Amapá (Alap). Segundo a assessoria da parlamentar, o convite foi feito pela própria Alliny durante um encontro entre os dois.

De acordo com a equipe da deputada, o perfil empresarial de Jaime e sua atuação em pautas voltadas ao desenvolvimento econômico foram determinantes para o convite, prontamente aceito. A composição é vista como um reforço importante para a chapa que será oficializada nas convenções do União Brasil e dos partidos aliados.

Fundador da rede Domestilar e à frente de um conglomerado de empresas, Jaime afirmou que a parceria tem como foco o fortalecimento das atividades produtivas e o aproveitamento do potencial do setor de petróleo e gás no Amapá. O empresário também destacou a importância da presença feminina na política e elogiou a escolha de Alliny para disputar uma das vagas ao Senado.

“Alliny acredita que juntos podemos desenvolver o Estado do Amapá por meio das atividades produtivas e que devemos mudar urgentemente nossa matriz econômica”, declarou.

Jaime Nunes obteve 176,2 mil votos na disputa pelo Governo do Amapá em 2022, quando foi derrotado por Clécio Luís (Solidariedade, à época). Naquela eleição, ele contou com o apoio do então prefeito de Macapá, Antônio Furlan (PSD), hoje pré-candidato ao governo. A nova composição indica que Jaime deverá subir no mesmo palanque de Clécio nas eleições deste ano. Durante os debates sobre a exploração de petróleo, os dois se reaproximaram.

Além da experiência política, Jaime também chega à chapa com capital eleitoral próprio. Nas pesquisas divulgadas recentemente, seu nome aparece de forma espontânea na disputa pelo Senado, com índices próximos de 10%. Alliny Serrão, que decidiu entrar na corrida ao Senado há cerca de um mês, também já figura nas sondagens com percentual de intenção de voto em dois dígitos.