Senado aprova PL de Randolfe que cria a Universidade da Fronteira Norte em Oiapoque

Brasília (DF)

O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (8), o projeto de lei que cria a Universidade Federal da Fronteira Norte (Unifron), instituição que será implantada a partir da transformação do campus da Universidade Federal do Amapá (Unifap), localizado em Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, e na fronteira com a Guiana Francesa. A proposta, apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), segue agora para a sanção do presidente da República.

“Serão cursos com tecnologias voltadas para a economia do petróleo. Tem uma transformação ocorrendo naquela cidade de Oiapoque”, justificou o autor da proposta durante os debates em plenário.

A nova universidade terá autonomia administrativa e acadêmica, com foco na ampliação da oferta de ensino superior, pesquisa, extensão e inovação em uma das regiões mais estratégicas da Amazônia. A expectativa é que a instituição fortaleça a formação de profissionais voltados às demandas da faixa de fronteira e amplie a produção científica sobre temas ligados ao desenvolvimento regional.

Ao defender a proposta em plenário, Randolfe destacou que a futura universidade deverá oferecer cursos alinhados às transformações econômicas previstas para o município de Oiapoque, especialmente diante da integração com a Guiana Francesa e das perspectivas abertas pela exploração de petróleo na Margem Equatorial.

A sessão foi presidida pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP).

“Quero cumprimentar o senador Randolfe por essa bela iniciativa. Tenho certeza absoluta de que tem o reconhecimento do povo do Amapá por mais essa agenda fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado e na relação acadêmica com a pesquisa desta nova riqueza, que é o petróleo, com os benefícios que ela pode trazer e que vai trazer para o Amapá, e também, naturalmente, na relação com os povos originários,” pontuou Davi.