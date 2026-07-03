Suspeito de atuar como segurança de boca de fumo morre em confronto em Macapá

Batalhão de Força Tática apreendeu uma arma de fogo e porções de entorpecentes após a ocorrência

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Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

Um homem conhecido na região como “Neguinho”, apontado por moradores como segurança de uma boca de fumo, morreu após confrontar uma equipe do Batalhão de Força Tática na noite desta quinta-feira (2), no bairro Parque Aeroportuário, na zona norte de Macapá.

O tiroteio aconteceu durante averiguação de uma denúncia de tráfico de drogas em uma área periférica dominada pela facção criminosa Família Terror do Amapá. Na chegada, os policiais informaram que foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a polícia, após atirar contra a equipe, o suspeito ignorou as ordens de parada e correu para o interior de uma residência, onde voltou a abrir fogo. No revide, “Neguinho” foi baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte do suspeito no local. Com ele, os policiais apreenderam a arma de fogo utilizada no confronto e, dentro de uma bolsa preta que carregava, diversas porções de entorpecentes. Todo o material foi encaminhado ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval, onde o caso foi registrado e será investigado.