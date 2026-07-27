Suspeito de matar policial civil é morto em confronto e outro se apresenta à polícia

Por OLHO DE BOTO, de Macapá (AP)

A resposta das forças de segurança foi imediata após o latrocínio que tirou a vida do policial civil Manoel Raimundo Leite dos Santos, assassinado a tiros na tarde deste domingo (26), enquanto empinava pipa com o filho na orla do bairro Araxá, na zona sul de Macapá. Durante as buscas pelos envolvidos, um dos suspeitos, um adolescente de 17 anos, morreu em confronto com equipes da Segurança Pública do Amapá no bairro Jardim Marco Zero. Outro adolescente, também de 17 anos, cuja foto passou a circular nas redes sociais, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil.

Segundo o secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública, Cezar Vieira, uma força-tarefa foi montada logo após o crime, reunindo policiais civis, militares, equipes do Grupo Tático Aéreo (GTA) e setores de inteligência para localizar todos os envolvidos e impedir que o assassinato ficasse impune.

O secretário informou que o adolescente morto estava armado com uma pistola e reagiu à abordagem policial. Houve troca de tiros e ele acabou baleado. A arma apreendida com o suspeito, no entanto, não era a pistola roubada do policial civil.

As investigações apontam que os criminosos perceberam que a vítima estava armada e decidiram executá-la para roubar sua arma de fogo. Até o fechamento desta reportagem, o armamento do policial ainda não havia sido recuperado, e as diligências continuavam durante a madrugada.

Outro ponto que chamou a atenção foi a apresentação espontânea do adolescente que teve a imagem divulgada por terceiros nas redes sociais como suposto envolvido no crime. Ele compareceu a uma delegacia especializada acompanhado de familiares. Conforme Cezar Vieira, o menor já possui registros de abordagens anteriores, mas a eventual participação dele no latrocínio ainda está sendo investigada pela Polícia Civil. Ele negou o crime.

Cezar Vieira classificou o assassinato como um “ato de covardia” e afirmou que a integração entre as forças de segurança será mantida até que todos os responsáveis sejam identificados e presos.