Suspeito de tráfico apontado como “punidor” de facção é preso em Oiapoque

Homem tentou fugir e resistiu à abordagem antes de ser detido no bairro Paraíso

Compartilhamentos

Macapá (AP)

Um homem apontado pela Polícia Militar como integrante de uma organização criminosa e responsável por “punições” internas foi preso durante uma abordagem no bairro Paraíso, em Oiapoque, no norte do Amapá. A prisão foi realizada por uma equipe do 12º Batalhão durante patrulhamento na Rua Lélio Silva.

Segundo a PM, o suspeito tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, desobedeceu à ordem de parada e entrou em uma residência. Ele foi alcançado e, conforme a corporação, resistiu à abordagem, sendo necessário o uso proporcional da força para contê-lo.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram R$ 310 em espécie. No imóvel, foram apreendidos entorpecentes, uma balança de precisão, rádios comunicadores, um caderno com anotações sobre a venda de drogas, cinco celulares danificados e outros materiais que, segundo a PM, estariam relacionados ao tráfico.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Oiapoque, onde o caso foi apresentado para os procedimentos cabíveis.