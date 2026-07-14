Tartarugal Verão terá Allanzinho, motos voadoras e megaestrutura de balada automotiva

Tartarugalzinho (AP)

A Prefeitura de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá, divulgou parte da programação do Tartarugal Verão 2026, que promete transformar o município em um dos principais destinos de lazer do estado durante o mês de julho. Depois do sucesso da última edição, o evento retorna com grandes atrações nacionais, esportes radicais e uma das maiores estruturas de balada automotiva do Brasil.

Um dos destaques será o cantor Allanzinho, que sobe ao palco no dia 17 de julho. Conhecido pelo repertório que mistura piseiro e forró, o artista será uma das atrações musicais da programação preparada para animar moradores e visitantes.

Já no dia 25 de julho, a adrenalina tomará conta do Estádio Mineirão, que receberá um espetáculo de freestyle de motocicletas. Pilotos especializados realizarão saltos em rampas e manobras aéreas que prometem impressionar o público.

Outro grande atrativo será a presença da Carreta Cuiabá Motors, considerada uma das maiores estruturas de balada automotiva do país. O espaço reúne som, iluminação, efeitos especiais e uma estrutura cenográfica que se tornou referência em grandes eventos realizados pelo Brasil.

Além dessas atrações, a programação contará com apresentações da Equipe JJ, novas atrações musicais e diversas novidades que serão anunciadas nos próximos dias. Segundo a Prefeitura, o Tartarugal Verão também terá atividades esportivas, culturais e de lazer voltadas para todas as idades.

“Depois do sucesso da última edição, estamos trazendo novamente uma programação grandiosa, com atrações para toda a família. O Tartarugal Verão movimenta nossa cidade, gera oportunidades para os empreendedores e coloca Tartarugalzinho no calendário dos grandes eventos do Amapá”, destacou o prefeito Bruno Mineiro (União).