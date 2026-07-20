Temporal derruba árvore e bloqueia avenida movimentada em Santana

O acidente assustou moradores que residem próximo do local no centro do município que fica a 17 km de Macapá

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Por JONHWENE SILVA, de Santana (AP)

Uma árvore de grande porte caiu durante a forte chuva que atingiu o município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, na madrugada desta segunda-feira (20). A ocorrência foi registrada na Avenida Castelo Branco, no trecho entre as ruas Ubaldo Figueira e Salvador Diniz, na região central da cidade e interrompeu o fluxo de veículos nas primeiros horas.

De acordo com moradores da área, o incidente ocorreu durante o período mais intenso da chuva, quando também ventava bastante. Eles relataram que ouviram apenas um forte barulho e, ao saírem para verificar, encontraram a árvore já caída sobre a via. No momento do ocorrido, não havia veículos passando pelo local e ninguém ficou ferido.

A queda da árvore provocou a interdição do trânsito por algumas horas, causando transtornos para quem precisava utilizar a avenida nas primeiras horas do dia. A via foi liberada após a atuação das equipes da Defesa Civil, que realizaram a remoção dos galhos e a desobstrução do trecho.

“Já estamos atuando na desobstrução da via, afim de diminuir os transtornos causados. Estamos em alerta desde a madrugada e já estamos monitorando outros pontos do município que há riscos de quedas de arvores”, informou o secretário da Defesa Civil, Helivanilton Ramos.

O órgão informou ainda que segue monitorando áreas consideradas de risco no município. Há possibilidade de novas ocorrências em bairros como: Paraíso, Fonte Nova e Centro, devido à intensidade das chuvas e ao encharcamento do solo.