Turistas da Guiana Francesa aprovam novo Porto de Santana

Visitantes brasileiros e estrangeiros elogiaram a estrutura do novo terminal durante passeio de catamarã pelo Rio Amazonas

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Por JONHWENE SILVA, de Santana(AP)

O novo Porto IP4 de Santana já começa a deixar uma boa impressão em quem chega ao município. Neste sábado (11), um grupo de turistas da Guiana Francesa e de diferentes estados brasileiros, entre eles idosos, embarcou em um passeio de catamarã pelo Rio Amazonas e aproveitou a oportunidade para conhecer a estrutura do terminal, inaugurado recentemente.

A experiência foi marcada por elogios à organização e a estrutura do espaço, considerado um importante avanço para o turismo e a mobilidade na região.

Morador de Kourou, na Guiana Francesa, Stephan Boquian contou que sempre teve curiosidade de visitar a Amazônia. Ao conhecer a cidade, destacou não apenas a infraestrutura do novo cais, mas também as paisagens e o potencial turístico do município.

“O porto é muito bonito e bem estruturado. Santana parece ter muitas belezas e fico feliz por finalmente conhecer este lugar”, afirmou.

Quem também aprovou a nova estrutura foi o brasileiro Ney Chagas. Para ele, a entrega do Porto IP4 representa a concretização de uma antiga expectativa da população.

“Há muitos anos as pessoas aguardavam por esse porto. Agora vemos uma estrutura organizada, que oferece mais conforto e valoriza a cidade”, destacou.



Com embarque no novo terminal, o passeio de catamarã levou os visitantes pelas águas do Rio Amazonas, proporcionando uma experiência que uniu contemplação da natureza e contato com uma das principais portas de entrada do Amapá.

A expectativa é que a nova estrutura fortaleça o turismo, incentive a economia local e torne Santana um destino cada vez mais atrativo para visitantes brasileiros e estrangeiros.