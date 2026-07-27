UBS Álvaro Corrêa é reaberta após período de abandono em Macapá

Unidade do bairro São Lázaro voltou a funcionar com estrutura recuperada e atendimento em diversas especialidades

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Macapá (AP)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Álvaro Corrêa foi reinaugurada nesta segunda-feira (27), no bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá. A unidade passou por uma revitalização após ser encontrada pela atual gestão em situação de abandono, sem equipamentos, vigilância e com prontuários expostos ao ar livre.

As intervenções incluíram recuperação da cobertura, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, manutenção da rede de água e esgoto, reparos estruturais, substituição de portas e janelas, troca de centrais de ar-condicionado e pintura do prédio. A reestruturação teve início após a atual administração assumir a Prefeitura de Macapá, em março deste ano.

Com a reabertura, a UBS volta a oferecer serviços como vacinação, consultas médicas, acompanhamento de gestantes, pré-natal, atendimento domiciliar, Estratégia Saúde da Família, atendimento odontológico, farmácia, clínica geral, fisioterapia, pediatria, ginecologia e regulação de consultas para o Hospital Papaléo Paes. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Durante a solenidade de reinauguração, o prefeito de Macapá, destacou o trabalho conjunto que possibilitou a entrega da unidade.

“Nós da gestão, Ministério Público, Promotoria da Saúde, sindicatos e colaboradores trabalhamos em conjunto, e hoje é motivo de orgulho e de festa. Conseguimos fazer o Macapá Verão e conseguimos entregar esta obra hoje, pois saúde, educação, asfalto, economia e cultura, quando feitos de forma planejada, dão certo”, afirmou o prefeito DaLua.