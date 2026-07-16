Um milagre no rio: ônibus em pane perde os freios, afunda, mas todos sobrevivem

Passageiros conseguiram escapar pelas portas e janelas; oito pessoas receberam atendimento médico, e não houve registro de desaparecidos.

Compartilhamentos

Por PEDRO PESSOA, de Belém (PA)

Um microônibus caiu em um rio no fim da tarde desta quarta-feira (15), na rampa do Porto São Francisco, em Barcarena, nordeste do Pará. O acidente aconteceu por volta das 18h, logo após o coletivo receber passageiros que haviam desembarcado de uma balsa vinda de Belém. Segundo relatos de testemunhas, antes da queda, o motorista avisou que o veículo havia apresentado uma pane mecânica. Alguns passageiros conseguiram arrombar uma das portas e pular do ônibus antes que ele afundasse. Outros escaparam pelas janelas, enquanto barqueiros que estavam nas proximidades ajudaram no resgate das vítimas.

Vídeos gravados por testemunhas mostram o momento em que o coletivo perde o controle e cai no rio. As imagens também registram passageiros deixando o veículo pela janela traseira, já dentro da água.

O ônibus fazia a linha azul, responsável pelo trajeto entre as vilas de São Francisco, Itupanema e Vila do Conde, transportando passageiros que chegam ao município pelas balsas vindas de Belém.

A Prefeitura de Barcarena informou que oito ocupantes do ônibus receberam atendimento das equipes de saúde. Sete foram liberados após avaliação médica, realização de exames e medicação, todos em estado estável. Apenas um paciente permaneceu em observação por orientação médica. Segundo o município, não houve procura por familiares de pessoas desaparecidas.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes especializadas em resgate e atendimento pré-hospitalar foram mobilizadas para a ocorrência e que não havia ninguém preso dentro do coletivo no fundo do rio. Oito pessoas estariam dentro do ônibus no momento do acidente. Já a Polícia Civil confirmou que um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Vila dos Cabanos e que as circunstâncias do acidente serão investigadas.

Em nota, o prefeito Renato Ogawa informou que equipes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), da Saúde e de outros órgãos municipais atuaram em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as forças de segurança no atendimento à ocorrência. O prefeito também pediu que a população evite compartilhar informações não confirmadas e afirmou que novas atualizações serão divulgadas pelos canais oficiais conforme o avanço das apurações.