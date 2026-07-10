Vingança: denúncias falsas de furtos de veículos podem levar inocentes à prisão, alerta delegada

Num dos casos investigados pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos um homem foi indiciado por ter acusado falsamente o ex-padrasto

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Por LEONARDO MELO, de Macapá (AP)

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos do Amapá tem registrado um aumento nos casos de denunciação caluniosa motivados por vingança. Um desses episódios terminou, nesta sexta-feira (10), com o indiciamento de um homem de 34 anos que acusou falsamente o ex-padrasto de furtar sua motocicleta. Segundo a investigação, o suspeito registrou um BO informando que sua motocicleta havia sido furtada pelo ex-marido de sua mãe. No decorrer das diligências, porém, a Polícia Civil constatou que a denúncia era falsa.

“Foram realizadas audiências, quebra de dados e, ao final, foi descoberto que se tratava de uma denúncia mentirosa realizada com o intuito de prejudicar o ex-padrasto por motivo de vingança. Ao ser interrogado, ele falou que queria se vingar porque sua mãe sofria violência doméstica”, explicou a delegada Katiúscia Pinheiro, titular da delegacia.

“Casos de violência doméstica devem ser denunciados para que o autor seja investigado, os fatos esclarecidos e ele responsabilizado por seus atos”, acrescentou.

Ao final da investigação, o proprietário da motocicleta foi indiciado pelo crime de denunciação caluniosa, que tem pena prevista de até 8 anos de prisão.

Outros casos

Segundo Katiúscia Pinheiro, outra situação recorrente envolve pessoas que vendem carros ou motocicletas e continuam recebendo multas porque o comprador não realizou a transferência do veículo.

“Os vendedores registram ocorrência de furto, o que também não é a via adequada. O certo é comparecer ao Detran e informar a venda do veículo e para quem foi vendido. Também há casos em que o veículo não foi totalmente quitado, e o ex-dono registra furto ou roubo. Isso pode levar à prisão injusta de pessoas que estejam transitando com o veículo. É muito grande o prejuízo moral para a pessoa presa com base em uma denúncia falsa”, alertou a delegada.